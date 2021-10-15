Москва, 15 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал врачей откровенно говорить с жителями России о коронавирусе и вакцинации. Об этом он написал в своём телеграм-канале DNP.

Kremlin.ru Денис Проценко

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"Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнём откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», — написал Проценко.

По его словам, ситуация с коронавирусом в России «если не критическая, то близка к этому».