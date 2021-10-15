Москва, 15 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Дефицит новых автомобилей на российском авторынке продлится минимум до середины следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных дилеров.

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Стоит отметить, что спад продаж новых автомобилей на авторынке России наблюдается уже три месяца подряд. В июле, по информации Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в России было реализовано на 6,5% меньше автомобилей в годовом сравнении, в августе — на 17%, в сентябре — на 22,6%.

По словам представителя ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РоАД), некоторые автомобили они получают с заводов недоукомплектованными. Так, у машин может отсутствовать мультимедийная система или навигатор.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский назвал главную причину сложившейся ситуации — это нехватка электронных компонентов и запчастей у производителей.

«Дефицит в ближайшие месяцы также будет сохраняться из-за ситуации с производством полупроводников и запасных частей. Сильнее всего он будет затрагивать наиболее высокотехнологичные модели с современными мультимедийными системами», — отметил Каменский.

Ранее автомобильный эксперт Артём Самородов объяснил, почему в России растут цены на новые машин. По его словам, дилерские центры устанавливают свою стоимость дополнительного оборудования на автомобили.

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