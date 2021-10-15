Москва, 15 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы страны поделились с читателями многими занимательными курьезами и историями: дом-трактор, чипсы из ягеля, поединок полковника милиции с полковником полиции и многое другое. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Палехская миниатюра из книги-альбома «Сын России», посвященной посвященная Юрию Гагарину. Издательство «Молодая гвардия», 1981 год

Центральный федеральный округ

В Москве выдалась исключительно теплая для октября погода. Тем удивительнее стал большой сугроб снега, который неожиданно появился в районе Отрадного. По словам канала «Москва сейчас», никто не знает, откуда взялся этот сугроб, явно опередивший свое время.

В лесах Владимирской области возле Лаптевских болот нашли странную достопримечательность — большой геоглиф. «Владимир Тудэй» пишет, что геоглиф образовали деревья, высаженные так, чтобы осенью, когда листья желтеют, появлялась надпись «Ленину 100 лет». Увидеть надпись в другое время года не получится. Достопримечательность видно только с высоты птичьего полета. Лес здесь высадили в 1968 году и тогда же, судя по всему, оставили «пасхалочку».

В Липецке раскрыли удивительное мошенничество: многодетная мать получила материнский капитал на воображаемого ребенка. «Историй, когда выплаты на ребенка пытаются обналичить — миллион. Но такую мы видим впервые», — рассказал «Липтаун». У женщины было трое детей, за которых она получала выплаты, и она решила провернуть аферу, чтобы получить еще больше денег. Сначала приобрела подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, затем получила аналогичное свидетельство в ЗАГС, успешно взяла сертификат на маткапитал почти на полмиллиона рублей. Афера раскрылась только когда дама обратилась еще и за получением ежемесячной выплаты на ребенка.

Другую историю из Липецкой области сообщил «Черноземец». Отсюда на конкурс самых необычных народных арт-объектов отправился дом на колесах, который состоит из фургона и самодельного трактора. Его хозяин проехал на своем изобретении более 20 тысяч километров по всей стране. Трактор официально зарегистрирован в ГАИ, проходил техосмотры. В фургоне есть спальное место, кухня, душ, а еще мастерская, с помощью которой хозяин помогал людям в селах чинить обувь, точить ножи, ремонтировать бытовую технику.

В Костромской области обсуждают даму, которая публично пожаловалась на некачественные услуги колдуньи. Мнения жителей разделились, знает «Родина Снегурочки». Кто-то смеется, что закон о защите прав потребителей на оккультные услуги не распространяется, кто-то советует для возвращения денег нанять другую ведьму, третьи рекомендуют набраться терпения и дождаться конца гарантийного срока: знахарка определила его в один год.

Северо-Западный федеральный округ

В Санкт-Петербурге компания «Ленэнерго» намерена закрасить граффити-портрет Игоря Талькова. Чтобы этого не случилось, поклонники музыканта организовали дежурство. «Записки декабриста» напоминают, что «граффити знаменитостей в Петербурге и то, как их моментально закрашивают, — особое явление», но тому, как поклонники Талькова продолжают бороться за сохранение портрета, могут позавидовать все ныне живущие знаменитости: их граффити петербургские коммунальщики ликвидируют «на раз-два».

В Ленинградской области на одном дачном участке поселился харизматичный глухарь. Сначала он прилетал погостить, затем стал обживаться на участке и быстро обнаглел настолько, что стал спать возле собачьей будки, задирать овчарку, клевать капусту, более того, слопал у хозяев все яблоки, сообщает «Петербург с огоньком».

Приволжский федеральный округ

В нижегородском Минздраве гражданам посоветовали во время пандемии не целоваться. «Нижний гиперболоид» по этому поводу вспомнил послереволюционную кампанию по борьбе с рукопожатиями, направленную на борьбу с распространением «испанки». Над плакатами «Рукопожатия отменяются» ерничали Булгаков, Маяковский, Цветаева. «Но вот на поцелуи тогдашние сторонники нераспространения вируса руку поднять не решились. Впрочем, в те времена целоваться на публике (например, друзьям или знакомым, как сейчас) не было принято», — считает автор канала.

В конце октября к Международной космической станции взлетит ракета-носитель «Союз-2.1а», которая украшена хохломой в честь восьмисотлетия Нижнего Новгорода. «Максим Горький» напоминает, что ракета — не единственный необычный объект с нижегородской хохломой. Ее рисовали на танках, «Тесле», автоматах Калашникова, а «космическая история» хохломы началась с портрета Гагарина на панно, которое хранится в музее космонавта в городе Гагарин Смоленской области.

Новости о коронавирусе и связанных с пандемией ограничениях вновь уверенно выходят на центральные места в сообщениях Telegram-каналов. В Казани ввели запрет на посещение некоторых мест без QR-кода о прививке. В интернете уже появилось объявление с предложением сходить в ТЦ и купить что-то нужное невакцинированным горожанам. «Готов предложить вам свои услуги покупки товаров за вас, плата договорная», — цитирует объявление «КазанДа».

В том же Татарстане, по словам «Итиля», рестораторы, чтобы не терять выручку от запрета на прием граждан без QR-кодов, предложили открыть точки вакцинации в самих кафе, столовых и ресторанах. Мотивация простая: в имеющиеся места вакцинации теперь выстраиваются огромные очереди.

Уже в октябре жители Саранска смогут встретить Новый год. В городе пройдут съемки новой серии фильма «Елки», для этого нарядят елку, завезут искусственный снег, будут развешаны шары и гирлянды. «Голос торамы» узнал, что искусственным снегом обещают «щедро полить центр города».

Южный федеральный округ

В Анапе придумали достаточно странный способ поощрить вакцинацию пожилых граждан. Пенсионерам обещали выдавать гречку и сахар за прививку. «Понятно, что прививка от коронавируса — это необходимость, и порой нужно мотивировать людей вакцинироваться. Но не сахаром же с гречкой?» — поразилась «Кубанская телега».

В Шолоховском районе Ростовской области на поле с подсолнечником прогремел мощный взрыв. Сдетонировала бомба, пролежавшая в земле почти 80 лет, со времен Великой Отечественной войны, причем взорвалась она под комбайном. Водитель и механик, пишет «Югополис», были оглушены, но не пострадали. Саперы ищут среди подсолнечника другие «исторические» взрывные устройства.

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане житель Хасавюрта принес и сдал в полицию оружие и боеприпасы своего покойного отца, которые хранились в доме с 1999 года. Мужчина объяснил, что нашел оружие во время разбора кладовки. Количество боевых единиц удивило даже видавших виды стражей порядка: пять автоматов Калашникова, самодельный пистолет, магазины, патроны и \ один гранатомет, пишет Mvd.dagestan.

Уральский федеральный округ

На севере запустили производство крайне необычных чипсов. Их готовят из ягеля. Вкус у них — как у северных ягод. «Округ белых ночей» передает, что арктические чипсы — недешевое удовольствие. Упаковка в 40 граммов стоит около 820 рублей: дороже, чем красная икра.

Сибирский федеральный округ

В Красноярском крае случился криминальный конфуз: подполковник милиции разбил голову подполковнику полиции. «Как такое возможно? Рассказываем: полицейский шел по парку и услышал пьяные крики. Он сделал замечание выпивохе, тот же в ответ начал оскорблять сотрудника и напал на него. Позже выяснилось, что напавшим был 65-летний подполковник железногорской милиции в отставке, а пострадавшим оказался действующий подполковник полиции — у него черепно-мозговая травма», — пишет «Красноярск №1». Против бывшего правоохранителя возбуждено уголовное дело.

Дальневосточный федеральный округ

@Сибирьмедиа передает, что жителям якутского села Чкалов решили доставить мешки с провизией с помощью парашютов. Обычно их привозили на вертолетах, но в этот раз в наличии был лишь самолет Ан-2. Сесть он не мог из-за неимения взлетно-посадочной полосы. Груз пришлось десантировать, его не сдуло ветром, все прошло на удивление хорошо.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 22 октября.