Донецк, , 10:52 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) направила в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Украины и с просьбой содействовать освобождению задержанного украинскими силовиками представителя Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрея Косяка. Об этом 15 октября заявила полномочный представитель ДНР в контактной группе Наталья Никонорова.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера от лица полномочного представителя ДНР на минской площадке была направлена нота в адрес спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе, а также в адрес главы СММ ОБСЕ, в которой мы выразили категорический протест против недопустимых действий Киева», — цитирует ее пресс-служба МИД ДНР.

В ДНР рассчитывают, что сотрудники миссии в оперативном порядке предпримут все возможные шаги для оказания необходимого влияния на Украину с целью немедленного освобождения похищенного Андрея Косяка и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, Косяка захватили в районе КПВВ «Первомайск-Золотое», где по согласованию с украинской стороной сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги. Диверсионно-разведывательная группа из 24-й бригады напала на группу наблюдателей Представительства ЛНР в СЦКК и захватила в плен одного из них.

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