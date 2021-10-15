Анкара, 15 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Соглашение о поставках дополнительных 11 млрд куб. м газа по трубопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум заключили Турция и Азербайджан. Об этом 15 октября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на заявление турецкого министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы подписали с Азербайджаном соглашение о поставках дополнительных объемов газа по трубопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум до 2024 года, речь идет об 11 миллиардах кубометров», — приводит его слова агентство.

Также Донмез указал, что соглашение рассчитано до конца 2024 года и добавил, что Турция добилась значительного прогресса в обеспечении дополнительных поставок природного газа.

Как сообщало, 14 октября азербайджанский министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил, что Азербайджан намерен в следующем году увеличить экспорт газа в Европу и Турцию до 16 млрд куб. м.