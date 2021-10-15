Москва, 15 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Пенсионный фонд РФ подписал контракт стоимостью более 62,2 млн рублей. В рамках его исполнения вторая сторона должна будет выполнить работу «по развитию программного обеспечения федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

Контракт подписан 14 октября 2021 года с ООО «Софт компани». От ПФР подпись поставил замглавы правления Ярослав Омелай. Цена контракта — 62 231 164 рубля 84 копейки. При этом другой участник тендера готов был выполнить работу за чуть более чем 45 млн рублей, но проиграл по баллам.

Срок исполнения первого этапа контракта — до 9 декабря 2021 года, второго — до 25 июля 2022 года.

Компания-подрядчик учреждена в 2015 году. Владельцы — директор Андрей Скоморохов с долей 40%, а с марта 2021 года в их число также входят Елена Аносова, Михаил Зайцев. Фирма была исполнителем порядка 50 госконтрактов на общую сумму свыше 1,98 млрд рублей. Среди частых заказчиков — ПРФ, на который приходилось более 30 контрактов общей стоимостью 1,92 млрд рублей.

Напомним, ранее также был объявлен тендер на развитие информсистемы «Соцстраха». Итоги открытого конкурса подведут 17 ноября 2021 года, стартовая цена превышает 1,99 млрд рублей. Пока же самым крупным IT-контрактом по информсистемам госведомств является тот, что заключили в 2020 году, на 8,7 млрд рублей. По нему в задачи исполнителя входит доработка информационной системы «Налог-сервис».