Челябинск, 15 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Челябинской области 32-летний житель Башкирии, убивший свою супругу на глазах детей, отправлен в психбольницу на принудительное лечение. Такое постановление вынес облсуд.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным экспертизы, гражданин имеет хроническое психическое расстройство. Оно лишает его возможности осознавать характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено 29 июля 2020 года на дороге в Саткинском районе. Гражданин нанёс ей ножевые ранения в автомобиле, а затем догнал на дороге, когда она попыталась убежать, и убил. Это произошло на почве ревности. Свидетелями трагедии стали дети этой женщины.