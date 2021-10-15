Уфа, 15 октября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Зерносушильный комплекс и линию по упаковке грибов, овощей и фруктов намерены создать в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Грибы

Сообщается, что новые проекты были рассмотрены на тематическом совещании в формате «Инвестиционный час».

По словам представителя инвестора, данная продукция успешно реализуется в федеральных розничных сетях и спрос на неё постоянно растёт. При этом с увеличением площадей посева и объёмов выращивания сельскохозяйственных культур предприятию необходимы дополнительные перерабатывающие мощности.

Отмечается, что на реализацию данного проекта необходимо направить 203 млн рублей. На эти средства планируется построить склады для хранения зерна и здание фасовки, закупить и установить зерноочистительное, сушильное и упаковочное оборудование. В случае реализации проекта будет создано 20 новых рабочих мест. Предприятие уже подготовило фундамент под фасовочный цех, специалисты подвели к нему инженерные коммуникации. Кроме этого был арендован земельный участок для строительства зернохранилища.

«В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, глава Башкирии Радий Хабиров поручил министерству транспорта и дорожному хозяйству региона совместно с сотрудниками администрации Туймазинского района проработать возможность ремонта 1,5-километрового участка подъездной дороги к новому комплексу.