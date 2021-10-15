Пермь, 15 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Перми возобновляют продажу УДС «Молот», собственником которого являются «Мотовилихинские заводы». Антимонопольная служба сняла ограничение, сообщают СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее торги были приостановлены из-за жалобы. В ней речь шла о слишком сжатых сроках конкурса. УФАС признал такое обращение необоснованным. На время рассмотрения жалобы продажу объекта приостанавливали.

Согласно данным из открытых источников, УДС «Молот» является одним из крупных крытых спорткомплексов региона. Стадион уже неоднократно пытались продать, однако не находилось покупателя. Собственник намерен продать актив и потратить вырученные денег на погашение кредиторской задолженности и вывод предприятия из процедуры банкротства.