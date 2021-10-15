Нашвилл, США, 15 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. «Сиэтл Кракен» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Сиэтл» дубль оформил нападающий Брэндон Танев. Ещё по шайбе забросили Джаред Макканн и Александер Веннберг.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились Ээли Толванен, Роман Йози и Микаэль Гранлунд.

Для «Сиэтла» эта победа стала первой в НХЛ. Ранее новичок лиги проиграл свой первый матч «Вегасу» со счётом 3:4.