Владикавказ, 15 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Северной Осетии в последние недели наблюдается рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. Из-за увеличения числа пациентов среди несовершеннолетних пришлось закрыть на карантин десятки групп детских садов и школьных классов, сообщила телекомпания «Алания».

Hastnik.ru Карантин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Так, по её данным, полностью закрыты из-за гриппа и ОРВИ 13 детских садов и еще 16 групп — из-за ОРВИ и коронавируса. Переведены на дистанционный режим работы ученики 88 классов в 35 школах.

«Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппа в республике превышен. В основном речь идет о взрослом населении. Превышение наблюдается и среди детей, в основном школьников. Только за последнюю неделю в медучреждения обратились 3000 человек», — говорится в сообщении минздрава на официальной странице в соцсети Instagram.

По данным ведомства на 14 октября, за последние сутки в Северной Осетии госпитализирован 91 человек, в стационарах находятся на лечении 1070 пациентов, в том числе 22 — на ИВЛ, умерли 12 человек.