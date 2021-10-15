Ярославль, 15 октября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Городская агломерация Ярославля будет расширена в сторону Тутаева. Об этом в социальных сетях сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Илья Бесхлебный Дзержинский район Ярославля

«Регион получит почти 3 млрд рублей в виде льготных бюджетных кредитов. Этими средствами поддержим реализацию крупных инфраструктурных проектов в Ярославле, Ростове и Угличе. Так, городская агломерация Ярославля будет расширена в сторону Тутаева. Комплексная застройка территории предусмотрена в районе пересечения Ленинградского проспекта и ул. Малая Норская. Здесь появятся 17 многоквартирных домов разной этажности, школа и детский сад», — уточнил зампред.

Рассказал чиновник и о том, что планируется сделать в Ростове и Угличе.

«Масштабная реконструкция исторических центров Ростова и Углича позволит создать городскую среду, комфортную для жителей и привлекательную для туристов, решить многолетние коммунальные проблемы», — пояснил Максим Авдеев.

Эскиз благоустройства в Ростове

Эскиз благоустройства в Угличе

Заместитель председателя правительства уточнил, что общая стоимость трёх проектов — 11,4 миллиардов рублей. Бюджетные деньги будут выделены на строительство и обновление автодорог, инженерных коммуникаций и социальных объектов. При успешной реализации будет создано 1800 рабочих мест, а бюджет получит около 4 миллиардов рублей дополнительных налогов и неналоговых поступлений.