Архангельск, 15 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Архангельские следователи раскрыли убийство подростка, совершенное в 2004 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР, вину в совершении преступления признал отбывающий наказание за убийства архангелогородец.

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По данным ведомства, в ночь 8 апреля 2004 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения у жилого дома по улице Урицкого в городе Архангельске, избил и задушил 17-летнего юношу. Поводом для убийства послужил долг подростка за приобретенное спиртное.

«В ходе допросов он признал свою вину, раскаялся в содеянном и рассказал следователю об обстоятельствах совершенного преступления, включая замену обуви потерпевшего, о которых могло знать только осведомленное лицо», — сообщили в Следкоме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Генпрокуратуре РФ заявили о падении раскрываемости правонарушений.