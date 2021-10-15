Благовещенск, 15 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Амурской области в госпиталях увеличили количество коек для пациентов с COVID-19. В регионе продолжает расти число пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе областного правительства.

Медсестра с больным COVID-19

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Сейчас мест в инфекционных стационарах создано около 2000 — на 72 больше, чем было на пике второй волны в 2020 году, пояснила министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева.

«Число пациентов, требующих кислородной поддержки, за последние 2 недели увеличилось на 54 человека, всего их 559, в реанимации находятся 43 человека, 5 человек подключены к аппаратам ИВЛ», — отметила она.

За сутки в регионе выявили 133 новых случая COVID-19. Лечение от инфекции проходят 3 879 пациентов, 24% из них — в тяжёлом состоянии. В регионе работает восемь ковидных госпиталей, в них заняты 84,8% мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких районах Амурской области медленно идёт прививочная кампания от COVID-19, заявлял 13 октября глава региона Василий Орлов. Он распорядился ускорить темпы вакцинации.