Рустави, Грузия, 15 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате пожара в тюрьме №17, расположенной в городе Рустави. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Специальной пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии.

hansbenn Пожар

«Да, подтверждаем. При пожаре погибли два человека», — приводит слова сотрудницы пресс-службы ТАСС.

В то же время, она не утончила, являются ли указанные погибшие осужденными или сотрудниками персонала пенитенциарного учреждения.

Отметим, грузинская тюрьма №17 расположена рядом с тюрьмой №12, в которой отбывает наказание бывший президент страны Михаил Саакашвили.