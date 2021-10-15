Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Министерство обороны России заключило с ПАО «Газпром» концессионное соглашение о реконструкции военного аэродрома Левашово под Петербургом в аэродром совместного базирования. На эти цели глобальная энергетическая компания выделит более 10 млрд рублей, сообщил в пресс-службе Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Лахта-центр, штаб-квартира Газпрома

В рамках концессионного соглашения до 2023 года планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу аэродрома, построить новые сооружения и коммуникации, а также дооснастить аэродром необходимым аэронавигационными метеорологическим оборудованием.

«На аэродроме будет возведен современный аэровокзальный комплекс гражданской авиации, пропускная способность пассажирского терминала составит 250 человек в час. Реализация концессионного соглашения позволит создать современный аэродром совместного базирования военных и гражданских воздушных судов», — говорится в сообщении.

Финансирование масштабного проекта осуществляется полностью за счет средств ПАО «Газпром». Общий объем инвестиций по концессионному соглашению составит более 10 млрд рублей. В настоящий момент уже завершена разработка проектной документации, на объекте ведутся строительно-монтажные работы.

Читайте также: Путин дал поручения по развитию Санкт-Петербургского транспортного узла

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента РФ, правительству Российской Федерации совместно с правительством Санкт-Петербурга и правительством Ленинградской области до 20 октября 2021 года необходимо представить предложения по принятию мер, обеспечивающих решение вопроса передачи земельного участка для размещения на нем объектов гражданского сектора аэродрома «Левашово».