Саратов, 15 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 386 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 206 пациентов. Об этом 15 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 237 пациентов, с признаками ОРВИ — 145 человек, у четверых — бессимптомное течение заболевания. Всего по состоянию на 15 октября зарегистрировано 93 974 случая заражения. Выздоровели с начала наблюдения 84 554 человека.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 151 случай, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 119 человек, до 20 лет — 61 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 14 октября на территории ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 имени Ю. Я. Гордеева» открыли стелу, посвященную медикам.

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