Томск, 15 октября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан вводится в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в администрации региона.

Mil.ru Вакцинация

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Решение о новых ковидных мерах принял оперштаб региона, исходя из сложившейся эпидситуации.

15 октября томский губернатор Сергей Жвачкин выступил с телеобращением по этому поводу. По его словам, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией напрямую связан с темпами вакцинации. Прививку сделали всего 46% от необходимого количества людей.

«С 15 октября вслед за большинством регионов страны мы вынуждены ввести обязательную вакцинацию», — заявил Жвачкин, добавив, что пока это касается отдельных категорий работников. Это сотрудники правоохранительных органов, врачи, государственные и муниципальные служащие, учителя, работники сферы услуг, студенты. Также губернатор призвал привиться остальных жителей региона.

С 8 ноября томские кафе и рестораны будут открыты только для привитых, протестированных или переболевших. С 15 ноября это требование распространится на театры, кинотеатры, концертные залы, музеи, библиотеки, спортучреждения, фитнес-клубы, салоны красоты, парикмахерские.

Добавим, в Томской области по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, по состоянию на 14 октября в Томской области выявлено 45 063 носителя коронавируса.