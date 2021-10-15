Москва, 15 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Запуск нового газопровода «Северный поток — 2» никак не связан с напряжением, которое возникло на газовом рынке Европы. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

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Ранее в западной прессе Россию обвинили в том, что она якобы не расширяет поставки газа в надежде ускорить сертификацию и запуск в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Конечно, никакой связи нет, — подчеркнул в интервью радиостанцииBusiness FM Новак. — Потому что это инфраструктура, а не контракт. Контракты, ещё раз повторяю, Россия исполняет в полном объёме, это подтверждают наши европейские партнёры».

Он пояснил, что для увеличения поставок от европейских партнеров требуются заявки, которые «будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей».

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Вице-премьер РФ добавил, что Газпром будет ещё больше развивать свои производственные мощности, если Европа будет увеличивать долгосрочные контракты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США республиканец Майкл Маккол заявил, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе и призвал к санкциям против России.