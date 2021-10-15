Колумбус, США, 15 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:2

Hs86183 «Коламбус Блю Джекетс»

В составе «Коламбуса» дубль оформил нападающий Оливер Бьёркстранд. Ещё по шайбе забросили Александр Тексье, Бун Дженнер, Джейк Бин, Зак Веренски, Макс Доми и Густав Нюквист.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились защитник Антон Строльман и нападающий Клейтон Келлер.

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