Ижевск, 15 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 15 октября прививку от коронавируса сделали 429 642 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Очередь на вакцинацию от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 333 987 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 5615 жителей республики. 771 человек получил второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 58 947 человек, за указанный период количество вакцинированных увеличилось на 2468 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября в республике провели 1 857 598 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 7934 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 8285 исследование.

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