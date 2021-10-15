Москва, 15 октября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В пятницу, 15 октября, российская валюта на утренних торгах демонстрирует нейтральную динамику, пока что игнорируя крайне позитивный фон на внешних рынках, где наблюдается значительный рост цен на нефть уже более чем на 1,0% и позитивная динамика на азиатских фондовых площадках, индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng растет на 0,9%, японский Nikkei 225 — на 1,9%. Об этом сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

ИА REGNUM Рубль

По его словам, сложно сказать, сможет ли рубль весь день игнорировать факторы в пользу дальнейшего укрепления, особенно учитывая крайне позитивные настроения на финансовых рынках, после того как торги в США вчера, 14 октября, продемонстрировали лучшую динамику с марта 2021 года, индекс широкого рынка S&P 500 вчера прибавил 1,7%.

Эксперт добавил, что российские фондовые площадки пытаются не отставать, с открытия торгов, сегодня, 15 октября, индекс РТС и индекс Мосбиржи растут на 0,7% и 0,4% соответственно. Кроме того, в России сегодня стартует период налоговых выплат, с пиком 25 октября, в рамках которого российские экспортеры будут продавать валютную выручку. Так что, можно сказать, что сегодня все говорит за рубль, отметил он.

По его словам, техническая картина для российской валюты выглядит немного менее благоприятно. Локально рубль «перекуплен» и возврат к верхней границе дневного торгового диапазона 70,90−71,80 за доллар США выглядит вполне логичным. Однако, при сохранении столь позитивных настроений на финансовых площадках, разрядка этой «перекупленности», может быть перенесена на следующую неделю, тогда российская валюта продолжит движение в направлении 70,90 за доллар США до конца сегодняшних торгов, отметил Розман.