Магнитогорск, Челябинская область, 15 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области двоих подростков подозревают в попытке продать нарковещество. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

stevepb Наркотики

По данным следствия, 16-летний и 17-летний граждане Следственными органами приобрели наркотик, а затем попытались его продать. При попытке сбыта их задержали полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе задержали троих наркоторговцев. Среди них была несовершеннолетняя девушка.