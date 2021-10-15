Москва, 15 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Малый ракетный корабль Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России «Ингушетия», вооруженный ракетами «Калибр», зашёл в пролив Босфор. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе ЧФ.

Ingushetia.ru МВК «Ингушетия»

«Малый ракетный корабль «Ингушетия» ЧФ возвращается из Средиземного моря после выполнения задач в составе сил постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне. В настоящее время корабль прошёл Мраморное море и осуществляет прохождение пролива Босфор», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что корабль с июля 2021 года выполнял в дальней морской зоне специальные задачи и в начале октября его сменил экипаж корабля такого же типа «Вышний Волочёк».

Также уточняется, что после прихода в Чёрное море «Ингушетия» будет принимать участие в итоговой проверке сил ЧФ за летний период обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Японском море продолжаются совместные учения боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России и ВМС Китая «Морское взаимодействие-2021».