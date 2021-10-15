Лондон, 15 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Британская компания Moke International представила электрическую версию внедорожника Mini Moke. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Moke International Mini Moke

Компания уже начала принимать заказы на новинку, стоимость которой составит от 29 150 фунтов стерлингов (2,8 млн рублей). Выпускаться электрический Mini Moke будет на британском предприятии компании. Запуск серийного производства намечен на начало 2022 года. Первые модели клиенты получат летом следующего года.

Кроме того, с 1 января 2022 года Moke International планирует полностью отказаться от выпуска моделей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), что сделает эту марку первым в мире производителем, который полностью перейдет на производство электрокаров.

Электрический Mini Moke получит электродвигатель мощностью 44 л. с. С 0 до «сотни» модель сможет разгоняться за 4,5 с. Запаса хода будет хватать на 144 км пути. Зарядить аккумулятор можно будет за четыре часа.

Ранее компания MG (Morris Garage) представила в Великобритании рестайлинговый электрический кроссовер MG ZS EV.

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