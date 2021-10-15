Москва, 15 октября 2021, 10:35 — REGNUM Курилы следует развивать на условиях сотрудничества с Японией. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.
Как сообщалоИА REGNUM, ранее стало известно, что финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%. Местные парламентарии попросили восстановить финансирование масштабных проектов на Курилах.
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