Москва, , 10:35 — REGNUM Курилы следует развивать на условиях сотрудничества с Японией. Об этом заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

Дмитрий Михайличенко.

«Москва предложила Токио очень интересные и взаимовыгодные проекты, по пока нет никакой позитивной реакции из Японии. Если японцы не будут вкладываться — у России есть другие более приоритетные направления. При этом суверенитет России и принадлежность Курил нашей стране не вызывает сомнений. Но, думается, увеличивать финансирование регионов обязательно, слишком много негативных факторов вскрыл ковидокризис, который, к сожалению, далек от завершения».