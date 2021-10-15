Ижевск, 15 октября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 36 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Это очередное рекордное число летальных случаев за сутки с начала пандемии. Накануне было зарегистрировано 14 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались 20 женщин и 16 мужчин в возрасте от 35 до 94 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2405 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 октября в регионе выявили 355 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 342 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 57 953 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9039 жителей.

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