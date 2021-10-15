Москва, 15 октября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Российские власти надеются, что взаимные туристические потоки с Израилем восстановятся по мере улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил в своей статье для израильской газеты Yedioth Ahronoth.

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«Надеемся, что по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки удастся восстановить и взаимные туристические потоки», — говорится в статье Лаврова, опубликованной к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

Глава российской дипломатии отметил, что РФ — один из традиционных лидеров среди стран, из которых в Израиль прибывает больше всего туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года власти Израиля заверили, что после пандемии коронавируса сохранят с Россией безвизовый режим.

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