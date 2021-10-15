София, , 10:33 — REGNUM Временное правительство Болгарии утвердило кандидатуру Тодора Ванчева в качестве председателя Государственного агентства Болгарии по делам соотечественников за рубежом (ДАБЧ). Об этом 15 октября со ссылкой на пресс-службу болгарского кабмина сообщила софийская газета «Труд».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Новый руководитель ведомства вступит в должность 1 ноября нынешнего года. В служебные обязанности главы ДАБЧ входит политическая и юридическая защита интересов этнических болгар, проживающих за пределами Болгарии.

«Т. Ванчев имеет необходимый опыт работы в указанной сфере, а, следовательно, станет хорошим блюстителем интересов миллионов наших соотечественников, проживающих за пределами родины», — говорится в правительственном документе.

Согласно официальной информации, с 2010 по 2016 годы Т. Ванчев являлся внештатным экспертом ДАБЧ и одновременно занимал пост члена Совета по гражданству при министерстве юстиции Болгарии. Новоназначенный чиновник имеет степень магистра истории, этнографии и антропологии Софийского университета.

Одновременно указом кабмина Болгарии действующий председатель ДАБЧ Илия Гюдженов освобожден от занимаемой должности. Причины увольнения И. Гюдженова не уточняются.