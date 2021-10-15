Пермь, 15 октября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Пермском крае продана недвижимость, принадлежавшая экс-руководителю НПФ «Стратегия». С молотка объекты пустило Управление Росимущества, сообщает издание «Коммерсантъ».

Продажа с молотка

За 10,8 млн рублей продано девять нежилых помещений в Перми, Чайковском, Кунгуре, Чусовом, Соликамске, Краснокамске, Чернушке, Березниках. Вырученные деньги поступили в службу судебных приставов для распределения в рамках исполнительного производства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экс-глава НПФ «Стратегия» осужден за присвоение и растрату средств фонда на общую сумму 220 млн рублей, а также незаконной легализации имущества на 150 млн рублей. Добавим, в марте 2016 года негосударственный пенсионный фонд был лишён лицензии ЦБ.