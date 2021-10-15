Адыгея получит бюджетный кредит в 1,1 млрд рублей от правительства РФ
Майкоп, 15 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В режиме видеоселектора в мероприятии принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также руководители заинтересованных республиканских министерств и ведомств.
Участники заседания штаба рассмотрели и утвердили заявки 15 регионов на сумму 49 млрд рублей. Для Адыгеи одобрена заявка на бюджетный кредит в объеме 1,1 млрд рублей для развития инженерной и социальной инфраструктуры при комплексной застройке территории Майкопа, а также для строительства обеспечивающей инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка «Даховская поляна».
360 млн рублей из бюджетного кредита правительства России будут направлены на развитие микрорайона Михайлова в Майкопе. Реализацию проекта стоимостью 7,3 млрд рублей планируют осуществить в 2022—2023 годах. По проекту туристско-рекреационного парка «Даховская поляна» стоимостью 1,8 млрд рублей бюджетный кредит составит 739,9 млн рублей. Срок реализации — 2022−2024 годы.