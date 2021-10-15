Майкоп, 15 октября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. В режиме видеоселектора в мероприятии принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, а также руководители заинтересованных республиканских министерств и ведомств.

Алексей Гусев Администрация Адыгеи

Участники заседания штаба рассмотрели и утвердили заявки 15 регионов на сумму 49 млрд рублей. Для Адыгеи одобрена заявка на бюджетный кредит в объеме 1,1 млрд рублей для развития инженерной и социальной инфраструктуры при комплексной застройке территории Майкопа, а также для строительства обеспечивающей инфраструктуры многофункционального туристско-рекреационного парка «Даховская поляна».

«Эффект от региональных проектов мультипликативный. Помимо развития инженерной, социальной, дорожной инфраструктуры, необходимой для строительства жилья, развитие получат и другие сферы, такие как туристическая, промышленная, экологическая… Уверен, что это финансирование даст положительный результат работы, направленной на повышение качества жизни граждан», — сказал Марат Хуснуллин.

360 млн рублей из бюджетного кредита правительства России будут направлены на развитие микрорайона Михайлова в Майкопе. Реализацию проекта стоимостью 7,3 млрд рублей планируют осуществить в 2022—2023 годах. По проекту туристско-рекреационного парка «Даховская поляна» стоимостью 1,8 млрд рублей бюджетный кредит составит 739,9 млн рублей. Срок реализации — 2022−2024 годы.

«Выделенные бюджетные кредиты позволят Адыгее в сжатые сроки приступить к осуществлению социально и экономически важных инфраструктурных проектов в Майкопе и Майкопском районе. Это даст возможность ввести 110 тыс. кв. м жилья и создать свыше 4,6 тыс. рабочих мест», — отметил Мурат Кумпилов по итогам заседания.