Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Прокуратура Ростовской области проводит проверку после гибели семьи в результате ДТП на трассе в Белокалитвинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Известно, что 39-летняя женщина, находившаяся за рулём ВАЗ 21 099, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. На месте погибли трое её сыновей в возрасте 20, 13 и семи лет. Женщина скончалась в больнице.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а также проконтролирует ход проведения процессуальной проверки, организованной полицией.