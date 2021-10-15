Ижевск, 15 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 15 октября выявили 355 новых случаев заражения коронавирусом, это очередной рекордный показатель прироста инфицированных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 342 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 57 953 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 44 ребенка в возрасте до 14 лет и 122 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 259 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 46 509 человек. Скончались 2405 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 36 летальных случаев, максимальное число смертей за сутки за время эпидемии. Накануне скончались 14 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9039 жителей. Из числа получающих лечение 7166 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1793 человека — в состоянии средней степени тяжести, 640 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 14 октября прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 424 027 человек. Второй компонент препарата получили 333 216 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.