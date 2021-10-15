Москва, 15 октября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» тренера детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района Пензенской области Елены Деминой. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как говорится в документе, педагог удостоен награды «за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях».

Такой же медалью награждена Сабина Эсиева — учащаяся частного профессионального образовательного учреждения «Гуманитарный колледж» из Ингушетии.

ИА REGNUM напоминает, 24 апреля в городе Нижний Ломов в бассейне во время групповых занятий с детьми в возрасте от 10 до 14 лет тренер почувствовала сильный запах хлорки и приняла решение о госпитализации детей. В результате отравление парами хлора получили 20 детей. После осмотра медиками в стационар доставили семерых ребят, двое из них были в тяжелом состоянии.

Руководитель региона Олег Мельниченко ранее вручил Елене Деминой региональную награду за «За заслуги перед Пензенской областью» 1-й степени.

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