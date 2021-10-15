Салехард, 15 октября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В ЯНАО в ходе авиаучёта птиц на Байдарацкой губе была впервые выявлена популяция белощекой казарки в несколько тысяч особей. Обычный ареал обитания этой птицы — европейская часть севера России, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Снимок хода авиаучёта птиц

Сотрудники управления по охране и регулированию использования животного мира департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО в ходе мониторинга фауны региона зафиксировали также встречи с «краснокнижными» лосями, дикими северными оленями и овцебыком.

Полученные данные позволят уточнить численность, ареал обитания и пути миграции редких животных. Полученная информация будет использована для планирования мероприятий по их охране.