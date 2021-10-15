Москва, 15 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос о бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

Следствие считает Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей. Он известен как бывший директор Черкизовского рынка в Москве и один из богатейших российских бизнесменов. Задержали Исмаилова в Черногории 1 октября.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что взаимодействуют с компетентными органами Черногории в рамках международных договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ранее объявила Тельмана Исмаилова и его брата Вагифа в международный розыск из-за обвинений в убийстве и незаконном обороте оружия.