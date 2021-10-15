Ярославль, 15 октября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Ярославле проведут новый аукцион на реконструкцию цеха обслуживания троллейбусов в трамвайном депо на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает мэрия Ярославля.

City-yaroslavl.ru Цех обслуживания троллейбусов

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что АО «Яргорэлектротранс» расторгло договор, заключённый с подрядчиком АО «Брянскагропромпроект». руководство предприятия объяснило это срывом срока работ.

«Подрядная организация произвела демонтаж старых конструктивных элементов здания цеха по обслуживанию троллейбусов, после чего должна была приступить к работам по облицовке здания. Но из-за подорожания строительных материалов, возникли проблемы. Завершить работы в установленный срок не удалось. В связи с этим, две недели назад мы направили подрядчику документы о расторжении контракта, но ответа не получили. На следующей неделе, 20 октября, у нас есть законное право полностью расторгнуть отношения с данной подрядной организацией, подать в суд исковые документы и выставить штрафные санкции», — пояснил директор «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов.

При этом власти всё же рассчитывают закончить ремонт кровли и сделать облицовку помещения будущего троллейбусного цеха в 2021 году. Сроки перевода троллейбусов в депо мэрия не указывает.

Сейчас в «Яргорэлектротрансе» занимаются составлением новой сметы, а затем планируется провести новый аукцион. Депо на Ленинградском проспекте сможет принимать до 40 троллейбусов. Изначально планируется перевести 22 троллейбуса с 7 и 8 маршрутов. Пока что на территории оборудована стоянка и кабинет медосмотра для водителей.