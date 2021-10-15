Грозный, 15 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Чечне выявлено мошенничество в особо крупном размере, в котором обвиняют бывшего военнослужащего. С помощью фиктивных документов он смог незаконно получить жилищный сертификат, нанеся ущерб государству на сумму свыше 3,323 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Как установлено, бывший военный предоставил в войсковую часть, в которой он ранее проходил службу, справку о стаже военной службы. В ней был указан срок стажа свыше десяти лет, что не соотвествовало действительности. Это дало подозреваемому право на получение государственного жилищного сертификата на приобретение жилья на сумму 3 323 350 рублей. В августе 2015 года полученный сертификат экс-военнослужащий представил в банк и получил на счет указанную сумму.

Спустя несколько лет факт мошенничества вскрылся, уголовное дело с утвержденным обвинительным приговором направлено в Ленинский районный суд Грозного. Его фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.