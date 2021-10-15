Уфа, 15 октября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Ушла из жизни заместитель главы администрации Уфы — начальник финансового управления Гульнара Галимьзяновна Валиева в результате осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Sammedan Свеча

«Администрация и Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан с прискорбием сообщают о безвременной кончине в результате осложнений, вызванных COVID-19, заместителя главы столичной администрации — начальника Финансового управления Гульнары Галимьзяновны Валиевой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Гульнара Галимьзяновна родилась 4 февраля 1972 года в деревне Мурдашево Стерлитамакского района. Значительную часть своей карьеры она проработала на разных постах в администрации города Стерлитамака. В 2017 году перешла на работу в администрацию города Уфы на должность заместителя главы администрации — начальника финансового управления.

«На всех должностях Гульнара Галимьзяновна проявила себя как разносторонний профессионал и эффективный управленец. Её отличали высокие деловые и человеческие качества, ответственность и организаторские способности, огромная трудоспособность, глубокое знание своего дела и большой жизненный оптимизм. Она всегда была внимательна к людям, своим близким, коллегам. Светлая память о Гульнаре Галимьзяновне — замечательном человеке, большом профессионале и талантливом руководителе — навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщает пресс-служба.