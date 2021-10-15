Бейрут, 15 октября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Общее число погибших в результате перестрелок в столице Ливана — Бейруте — увеличилось до семи. Об этом 15 октября сообщает телеканал Al Hadath.

Shahen books Протесты в Ливане

Также указывается, что еще 32 человека получили ранения при стрельбе и некоторые из них пребывают в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о шести погибших при перестрелках и более чем 30 пострадавших.

Напомним, 14 октября в Бейруте во время протестной акции шиитских партий, недовольных ходом расследования взрыва в морском порту в 2020 году, произошли перестрелки. После этого армия Ливана ввела в город бронетехнику и пообещала открывать огонь по каждому, кто выйдет на улицу с оружием.