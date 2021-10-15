Кызыл, 15 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Животноводы в разных районах Тувы фиксируют появление волков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, у хищников наступил сезон, когда волчицы обучают молодой выводок охотиться.

Волк

«В качестве учебного полигона часто выбирают близлежащие чабанские стоянки, а выращиваемый там скот выступает в роли учебной добычи», — отметили в правительстве.

В связи с этим к настоящему времени в регионе зарегистрировано 127 охотничьих бригад, в которых работает 736 охотников. Награда за каждого добытого волка составляет 7 тыс. рублей. Всего на выплаты вознаграждений в 2021 году в бюджете предусмотрено почти 2,3 млн рублей.

Добавим, что ежегодно наносимый серыми хищниками ущерб оценивается в десятки миллионов рублей. При этом численность волков в республике, по данным властей, вдвое превышает «оптимально допустимые» показатели (1388 против 700).