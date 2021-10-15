Москва, 15 октября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Нефть укреплялась до зоны 84,50 долларов за баррель на торгах 14 октября, частично отступив к закрытию торгов. Сумев удержаться над уровнем 84 доллара, котировки продолжают восхождение в ходе торгов 15 октября, передвинув трехлетние максимумы до 84,90 долларов. Таким образом, теперь цены находятся в шаге от уровня 85 долларов. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Нефть

По его словам, после небольшой паузы и неудачной попытки коррекции, нефть марки Brent вернулась к росту, обновляя долгосрочные вершины. Локальное отступление доллара продолжается, тогда как рисковые активы пользуются спросом, что служит дополнительным подспорьем для рынка черного золота, которое прежде всего питается ростом цен на природный газ и за счет этого фактора повышает свою привлекательность, отметил он.

Также участники рынка позитивно оценили повышение прогнозов спроса МЭА и отказ Саудовской Аравии реализовать дополнительные поставки ОПЕК+ несмотря на призывы. На этом фоне котировки позволили себе проигнорировал преимущественно «медвежий» отчет минэнерго США, согласно которому запасы сырой нефти на прошлой неделе подскочили более чем на 6 млн баррелей, а добыча увеличилась на 100 тыс. баррелей в день, сказал эксперт.

По его словам, вследствие нового рывка в северном направлении фокус внимания игроков сместился к отметке 85 долларов за баррель, пробой которой может состояться невзирая на перекупленность. Также не исключена частичная коррекция на фиксации прибыли перед выходными. В этом случае ближайшая поддержка ожидается в районе уровня 84 доллара, отметил он.