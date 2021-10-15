Владивосток, , 10:23 — REGNUM Геополитическую значимость российские Курилы приобретают из-за того, что между Китаем и Японией идёт борьба за лидерство в Азии, такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Финансы и кредит ДВФУ, старший научный сотрудник Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Максим Кривелевич.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Геополитическую значимость Курилы приобретают поскольку идёт бодание в Азии между китайцами и японцами за то, кто тут самый главный вождь. Отгадка в том, что в Азии вождя просто нет. У Китая, Японии, Южной Кореи, Северной Кореи — у всех свои интересы. Это не Евросоюз, который весь консолидирован на базе Германии. Азия она разрознена и разношерстная», — уверен эксперт.

Кривелевич считает, что любой премьер-министр Японии будет заявлять, что считает Курильские острова японскими — «Это часть ритуала, это часть протокола. По другому он не может — он политик».

Сотрудничество между Россией и Японией будет продолжено, так как это выгодно обеим сторонам, считает эксперт.

«Япония будет сотрудничать с Россией — никуда она не денется. По одной простой причине — Японии нужны энергоресурсы. Могут ли страны обойтись друг без друга? Могут. Будут ли они обходиться друг без друга? Нет, не будут. Потому что это просто экономически выгодно им», — уверен Кривелевич.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%. Депутаты областной думы Сахалина 14 октября приняли заключение на законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в котором попросили восстановить финансирование масштабных проектов на Курилах.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко вслед за депутатами областной думы попросил увеличить финансирование региона из федерального бюджета. Он обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину.