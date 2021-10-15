Пермь, 15 октября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. По требованию УФАС Пермского края мэрия Перми отозвала письмо о заключении концессионного соглашения в отношении объектов ЖКХ муниципалитета. Причиной стали выявленные нарушения законодательства о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Perm.fas.gov.ru Исполнение требования

Инициатором концессионного соглашения стало ООО «ПСК». В ответ чиновники направили в адрес компании письмо о возможности заключения концессионного соглашения, посчитав, что организация соответствует требованиям закона о концессионных соглашениях. Между тем, Пермская сетевая компания (ПСК) не представила документы, подтверждающие наличие у нее необходимых для инвестиций денежных средств или возможности получить их в кредитной организации.

В то же время другая компания (ООО «РКап Концессионная компания №10»), направившая заявку о готовности участвовать в конкурсе на заключение концессионного соглашения, получила отказ из-за того, что не предоставила документы о финансовом состоянии и возможности получения кредита. Таким образом, были применены двойные стандарты. Нарушение имелось у двух организаций, однако с одной из них мэрия приняла решение заключить концессионное соглашение.

В итоге УФАС выдало администрации города предупреждение с требованием отозвать письмо о возможности заключения концессионного соглашения и повторно оценить соответствие хозсубъекта закону о концессионных соглашениях либо провести конкурс на право заключения концессионного соглашения в предусмотренном законом порядке. В настоящее время письмо отозвано.