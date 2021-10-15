Лондон, 15 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Британская организация Global NCAP провела серию краш-тестов нового индийского кроссовера Tata Punch. Об этом сообщается на сайте организации.

Tata Motors Tata Punch

Стоит отметить, что на авторынке новинка появится в ближайшие дни. Кроссовер Tata Punch составит конкуренцию таким моделями, как Hyundai Grand i10 Nios и Maruti Suzuki Swift.

По итогам краш-тестов Tata Punch получил высшую оценку в пять звезд для взрослых пассажиров, набрав 16,45 баллов из 17 возможных.

Показатели безопасности детей оказались чуть ниже. Кроссовер получил по этому параметру только четыре звезды или 40,89 из возможных 49 баллов.

При этом кроссовер Tata Punch по окончанию краш-тестов получил высший балл в рамках программы «Более безопасные автомобили для Индии».

Ранее европейская организация Euro NCAP провела серию краш-тестов новых автомобилей Lynk & Co, Nio, Subaru, Audi и Toyota. Все они получили высшую оценку в пять звезд.

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