Ярославль, 15 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Ярославской области выросло число преступлений, совершённых через интернет и при помощи телефонной связи. А количество «традиционных» преступлений, напротив, снизилось. Об этом сообщает сайт УМВД России по Ярославской области.

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Полицейские подвели итоги работы за 9 месяцев. В целом количество преступлений немного выросло — с 11 тысяч 967 до 12 тысяч 101 случая. При этом правонарушения всё больше уходят в формат онлайн. Дистанционные преступления показали самый большой рост.

«На 39,4% сократилось количество совершенных на территории области разбоев, на 29,8% — грабежей, на 5,2% — краж, в том числе из квартир и частных домов — на 19,0%. Продолжился рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (+42,0%; с 2498 до 3547)», — сообщили в пресс-службе ярославского управления МВД.

Также с помощью интернета ведётся и незаконный оборот наркотиков.

«Сотрудниками УНК УМВД пресечена деятельность трёх незаконных нарколабораторий и трех интернет-магазинов, через которые на территории региона осуществлялся сбыт психоактивных веществ», — уточнили в региональном МВД.

Сократилось количество преступлений в общественных местах, на улице. Меньше стало тяжких и особо тяжких преступлений.