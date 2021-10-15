Москва, 15 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по комплексному развитию Дербента до 2025 года. Об этом 15 октября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Шамиль Магомедов Дербент

План состоит из 85 мероприятий, для 19 из которых уже определён механизм финансирования. Планируется реконструкция 12 улиц, строительство школы на 800 мест, капитальный ремонт центральной горбольницы, закупка для неё оборудования и транспорта.

Также в Дербенте планируется строительство водопроводов и очистных сооружений, что должно сократить объём загрязнённых стоков, попадающих в Каспийское море.

Часть мероприятий плана значатся как перспективные, источник финансирования по ним пока не определён.

«Финансирование запланированных мероприятий из федерального бюджета составит 46,7 млрд рублей. Помимо этого, 7,6 млрд рублей будет вложено самим регионом и ещё 129 млрд рублей привлечено за счёт внебюджетных средств», — рассказали в правительстве.