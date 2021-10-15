Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали ведущего инженера коммерческой организации, который, по данным следствия, домогался школьницы в переполненном вагоне метрополитена. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Ведущий инженер, который приставал к школьнице в метро.

О приставаниях к ребенку правоохранительным органам стало известно благодаря сообщению 44-летнего отца 13-летней школьницы. Он рассказал, что к его дочке, когда та возвращалась на метро с тренировки, в вагоне поезда между станциями «Ладожская» и «Проспект Большевиков» приставал неизвестный мужчина. Отбившись от него, девочка вышла из вагона на станции «Проспект Большевиков», а незнакомец вышел следом и перешел к поездам в противоположную сторону.

По заявлению отца следователи регионального ГСУ СК России возбудили уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Сотрудники уголовного розыска Невского района провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения.

«В результате оперативно была установлена личность подозреваемого — 45-летний ведущий инженер коммерческой организации», — рассказали в ведомстве.

Утром 14 октября по пути на работу мужчина был задержан у дома 16 по Среднему проспекту Васильевского острова.

«В ходе досмотра на телефоне задержанного полицейские обнаружили коллекцию случайных фотографий разных девочек на улице, а также снимки с детской порнографией», — уточнили в полиции.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все эпизоды его противоправной деятельности.