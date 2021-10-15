Чита, 15 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Координационный совет по соблюдению прав журналистов в Забайкальском крае совместно с представителями органов власти, правоохранительных структур, средств массовой информации и регионального отделения Союза журналистов России 15 октября провели встречу и заявили, что нарушений прав журналистов в этот период выборов депутатов Госдумы не было зафиксировано. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Серьезных нарушений в Забайкальском крае зафиксировано не было. Согласно мониторингу Союза журналистов, за три дня голосования в России было зарегистрировано всего около 20 инцидентов, связанных с деятельностью журналистов на избирательных участках. Только лишь некоторые были подтверждены регионами», — сообщил председатель Союза журналистов России в Забайкальском крае Александр Потяев.

Старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников также подтвердил отсутствие нарушений соблюдения прав журналистов в этот период на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по партийным спискам думский барьер в Забайкалье преодолели пять партий: ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР и «Новые люди». Всего в Забайкалье необходимо было избрать двух глав муниципальных районов, 79 глав городских и сельских поселений.

Читайте также: Выборы в Госдуму. Как голосовало Забайкалье