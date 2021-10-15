Лондон, 15 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В конце октября запланирован новый официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. Об этом 15 октября рассказал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью телеканалу «Дом».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

"В ближайшее время мы ожидаем делегацию во главе с президентом (Украины — ред.). В конце этого месяца», — сказал он.

Также украинский посол добавил, что в Британии намечено проведение заседание с участием президента Украины, во время которого стороны собираются провести стратегический диалог.

При этом первый визит Владимира Зеленского в Великобританию состоялся в октябре 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины созвал 15 октября украинский президент Владимир Зеленский.